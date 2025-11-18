Objavljeni snimci kuće horora u Štipu: Glava i šake ubijene žene još nisu nađeni, ovo su svi detalji zločina

Objavljeni su snimci kuće u kojoj se dogodilo jezivo ubistvo koje je potreslo ne samo Štip i makedonsku javnost, već sve države bivše Jugoslavije. D. A. (74) sumnjiči se da je iz ljubomore i zbog ljubavnih nesporazuma ubio 79-godišnju B.N..

Prethodno je nesrećnu ženu zadržao protiv njene volje u svom domu, a zatim je zaklao, raskomadao i zakopao telo u dvorištu. Glava i ruke još uvek nisu pronađene.

Slučaj je počeo da se razotkriva 24. oktobra, kada je sestra nestale, 84-godišnja D.O., prijavila da je B.N. nestala iz svog doma. Policija je brzo posumnjala da bi B.N. mogla biti zatvorena kod D.A., nakon čega je 10. novembra, po sudskom nalogu, izvršen pretres. U kući su pronađeni tragovi krvi i predmeti ključni za istragu, a D.A. je priveden i određen mu je pritvor.

Forenzički rezultati potvrdili su najcrnji scenario. Nakon ponovnog ispitivanja, osumnjičeni je priznao da je ubio ženu i da je nakon ubistva sekao delove tela kako bi sakrio tragove zločina.

U dvorištu je pronađeno telo sa slomljenim rebrima, ali bez uboda nožem. Tužilaštvo potvrđuje da veštačenje krvnih tragova nedvosmisleno ukazuje da se radi o B.N.

Istraga ukazuje da su iza monstruoznog čina stajala duboka ljubavna neslaganja i patološka ljubomora.

Prema izjavama svedoka, odnos između D.A. i B.N. odavno je bio opterećen sukobima i sumnjama.

Optuženi, kako proizilazi iz njegovog iskaza, bio je ubeđen da ga žena vara i "manipuliše njime", a ta ljubomorna opsesija postepeno je prerasla u nasilje. Upravo to, prema tužilaštvu, podstaklo ga je da pribegne okrutnom nasilju i pokuša da sakrije tragove zločina na najjeziviji mogući način.

Istraga se nastavlja – delovi tela koji nedostaju, uključujući i glavu, i dalje se traže. D.A. je već izveden pred sudiju u prethodnoj proceduri, koji mu je odredio pritvor do 30 dana, a tužilaštvo ga tereti za ubistvo i protivpravnu zabranu slobode.

Autor: D.Bošković