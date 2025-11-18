AKTUELNO

Region

DILER (40) PREKO TIKTOKA PRODAVAO DROGU, A SINA (10) KORISTIO ZA DOSTAVU MARIHUANE: Evo na koliko je osuđen

Izvor: Alo, Foto: Tanjug AP/Jeff Chiu ||

Senad Peleš, zvani Ručo (40) iz Dervente, osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na tri godine zatvora zbog dilovanja marihuane, pri čemu je za prodaju koristio i svog desetogodišnjeg sina.

Peleš je proglašen krivim za neovlašćenu proizvodnju i promet drogom. U presudi se navodi da je 7. novembra prošle godine neovlašćeno prodavao marihuanu tako što je iskoristio svoje maloletno dete.

„Optuženi je putem video poziva na društvenoj mreži TikTok dogovorio sa A. S. da mu proda marihuanu za iznos od 30 konvertibilnih maraka. Kupac mu je rekao da će krenuti prema kući A. Š., koja se nalazi u blizini Peleševe, a zatim je video i čuo optuženog kako svom sinu govori: ‘Iznesi ovo S. A., čekaće te kod kuće A. Š.’. Potom je sinu dao paketić sa 1,85 grama marihuane, koji je maloletnik uzeo i predao policijskim službenicima Policijske stanice Derventa“, navodi se u optužnici.

Kada su policajci pitali dečaka odakle mu paketić, on im je odgovorio: „Rekao tata da dam A. S.“, kojeg je video kako ga policija zaustavlja neposredno ispred kuće A. Š. Dečak se nakon toga okrenuo i vratio svojoj kući.

Odlukom suda, Pelešu je nakon presude produžen pritvor.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Autor: D.Bošković

#Diler

#Marihuana

#TikTok

#dostava

#sin

POVEZANE VESTI

Region

UBIO ŽENU I SINA NA SPAVANJU! Osuđen monstrum iz Kelesije - Evo koliko će robijati

Region

ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO REGION: Otac MONSTRUM osuđen na 40 godina - Maloletnu ćerku SILOVAO čak 267 puta!

Domaći

SERGEJ TRIFUNOVIĆ OSUĐEN ZBOG DROGE: Odbio da dođe na izricanje presude - Evo koliku je kaznu dobio!

Svet

DVE BEBE ŽIVE IZGORELE SA RODITELJIMA! Tinejdžer osuđen na 40 godina zatvora zbog podmetanja požara, a OVAKO se branio

Svet

SRBIN OPLJAČKAO KUĆU AUSTRIJSKE MINISTARKE: Izneo HIT ODBRANU!

Fudbal

KONAČNO PRESUDA! Osuđen ubica navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića: Evo koliko će robijati!