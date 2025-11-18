DILER (40) PREKO TIKTOKA PRODAVAO DROGU, A SINA (10) KORISTIO ZA DOSTAVU MARIHUANE: Evo na koliko je osuđen

Senad Peleš, zvani Ručo (40) iz Dervente, osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na tri godine zatvora zbog dilovanja marihuane, pri čemu je za prodaju koristio i svog desetogodišnjeg sina.

Peleš je proglašen krivim za neovlašćenu proizvodnju i promet drogom. U presudi se navodi da je 7. novembra prošle godine neovlašćeno prodavao marihuanu tako što je iskoristio svoje maloletno dete.

„Optuženi je putem video poziva na društvenoj mreži TikTok dogovorio sa A. S. da mu proda marihuanu za iznos od 30 konvertibilnih maraka. Kupac mu je rekao da će krenuti prema kući A. Š., koja se nalazi u blizini Peleševe, a zatim je video i čuo optuženog kako svom sinu govori: ‘Iznesi ovo S. A., čekaće te kod kuće A. Š.’. Potom je sinu dao paketić sa 1,85 grama marihuane, koji je maloletnik uzeo i predao policijskim službenicima Policijske stanice Derventa“, navodi se u optužnici.

Kada su policajci pitali dečaka odakle mu paketić, on im je odgovorio: „Rekao tata da dam A. S.“, kojeg je video kako ga policija zaustavlja neposredno ispred kuće A. Š. Dečak se nakon toga okrenuo i vratio svojoj kući.

Odlukom suda, Pelešu je nakon presude produžen pritvor.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Autor: D.Bošković