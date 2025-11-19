ANISU KALAJDŽIĆU ODREĐEN PRITVOR: Jurio kroz Mostar Aldinu, pa je stigao i ubio u hotelu

Na predlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Kantonalni sud u Mostaru je danas odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo ženske osobe u sticaju sa krivičnom delom neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

Kalajdžića terete za ubistvo bivše devojke Aldine Jahić, koju je 16. novembra prvo napao, a zatim i usmrtio hicima iz pištolja u toalatu jednog mostarskog restorana.

Pritvor je Kalajdžiću određen zbog toga što naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Ročište, na kojem je razmatran predlog za određivanje pritvora, je održano jutros, a Kalajdžićev advokat po službenoj dužnosti, Nermin Dizdar, je predlagao da Sud odredi mere zabrane njegovom braneniku.

Ali, tome se usprotivila postupajuća tužiteljka Tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, koja je istakla da se samo merom pritvora u ovom slučaju može postići da se ne ponovi delo, te da se umiri javnost.

Pritvor mu je određen i zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer je reč o krivičnom delu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posledicu krivičnog dela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo pretnjom narušavanja javnog reda, budući da je u poslednje vreme učestalo vršenje najtežih krivičnih dela - ubistava na štetu žena.

Podsetimo, Aldina Jahić koja je iz Kalesije došla u Mostar zbog posla, mučki je ubijena u nedelju oko 18 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, gde se sakrila bežeći od Anisa Kalajdžića. Ubistvu su prethodile pretnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka.

Osumnjičenog Anisa Kalajdžića je u januaru ove godine druga ženska osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti.

Autor: A.A.