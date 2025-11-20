AKTUELNO

Region

TINEJDŽERKA NESTALA U ZAGREBU Vanesi se izgubio svaki trag u blizini igrališta, mobilni telefon joj je isključen

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Hrvatska policija ||

Tinejdžerka Vanesa Popara Virković (14) iz Zagreba nestala je sinoć, a kako je rekla njena majka poslednji put je viđena u blizini školskog igrališta u naselju Travno oko 20 sati.

Od tada joj je mobilni telefon isključen.

Na stranici nestali.hr objavljeno je da je tinejdžerka nestala juče i da je poslednji put viđena u Ulici Ivana Šible.

Vanesa je rođena 2011. godine, hrvatska je državljanka i prebivalište joj je u Zagrebu. Visoka je 165 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči.

Hrvatska policija je zamolila građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj devojčici ili su je videli da odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu 192.

Autor: S.M.

#Nestanak

#Vanesa

#Zagreb

#igralište

#tinejdžerka

POVEZANE VESTI

Društvo

Nestala Klari (72) iz Novog Sada: Svaki trag joj se gubi nakon što je ušla u taksi za Čelarevo

Društvo

TINEJDŽERKA NESTALA U ZEMUNU! Posle prakse se nije vratila kući, majka otkrila: Telefon joj je NEDOSTUPAN

Društvo

DA LI STE JE VIDELI?! Nestala Esma iz Tutina: Dva dana od nje nema ni traga ni glasa

Društvo

DA LI STE JE VIDELI?! Nestala devojčica iz Čačka: Krenula jutros u školu, a onda joj se izgubio svaki trag

Hronika

BOMBA U BLIZINI DEČIJEG IGRALIŠTA: Drama kod Prištine, eksplozivna naprava nađena u drvima za ogrev

Svet

Elena nestala pre 2 dana PRONAĐENA ŽIVA - Evo šta je rekla policiji u Rumuniji