TINEJDŽERKA NESTALA U ZAGREBU Vanesi se izgubio svaki trag u blizini igrališta, mobilni telefon joj je isključen

Tinejdžerka Vanesa Popara Virković (14) iz Zagreba nestala je sinoć, a kako je rekla njena majka poslednji put je viđena u blizini školskog igrališta u naselju Travno oko 20 sati.

Od tada joj je mobilni telefon isključen.

Na stranici nestali.hr objavljeno je da je tinejdžerka nestala juče i da je poslednji put viđena u Ulici Ivana Šible.

Vanesa je rođena 2011. godine, hrvatska je državljanka i prebivalište joj je u Zagrebu. Visoka je 165 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči.

Hrvatska policija je zamolila građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj devojčici ili su je videli da odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu 192.

Autor: S.M.