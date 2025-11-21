Izbio požar u policijskoj stanici u Kninu: Deo grada ostao bez struje

Vatra je izbila u jednoj prostoriji policijske stanice u Kninu u Hrvatskoj, a zbog požara deo grada je ostao bez struje.

Vatrogasci su brzo intervenisali i, kako je za HRT Radio Knin potvrdio komandir javne vatrogasne stanice (JVP) Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istakao da niko nije bio ugrožen, kao i to da će uzrok požara biti utvrđen nakon uviđaja, prenosi portal Index.

Zbog incidenta je u delovima grada privremeno rekinuto snabdevanje električnom energijom, ali se očekuje postepena normalizacija napajanja.

pročitajte još Papa Lav XIV: Društvene mreže ne mogu zameniti prave ljudske odnose

Autor: Marija Radić