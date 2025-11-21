AKTUELNO

Region

Izbio požar u policijskoj stanici u Kninu: Deo grada ostao bez struje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/HINA/Lana Slivar Dominić ||

Vatra je izbila u jednoj prostoriji policijske stanice u Kninu u Hrvatskoj, a zbog požara deo grada je ostao bez struje.

Vatrogasci su brzo intervenisali i, kako je za HRT Radio Knin potvrdio komandir javne vatrogasne stanice (JVP) Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istakao da niko nije bio ugrožen, kao i to da će uzrok požara biti utvrđen nakon uviđaja, prenosi portal Index.

Zbog incidenta je u delovima grada privremeno rekinuto snabdevanje električnom energijom, ali se očekuje postepena normalizacija napajanja.

pročitajte još

Papa Lav XIV: Društvene mreže ne mogu zameniti prave ljudske odnose

Autor: Marija Radić

#Hrvatska

#Knin

#Požar

#Uviđaj

#policijska stanica

POVEZANE VESTI

Hronika

POŽAR U KALUĐERICI: Vatra guta krov kuće, vatrogasci na terenu (VIDEO)

Beograd

Ovaj deo grada bez struje: Isključenje će trajati satima

Hronika

EKSPLOZIJA U ZRENJANINU - Izbio i požar, strahuje se da ima povređenih (FOTO)

Beograd

Grom udario u trafostanicu, deo Beograda bez struje: Ekipe na terenu, evo kada se očekuje normalizacija

Hronika

DEO GRADA BEZ STRUJE: Veliki požar u dvorištu zgrade EPS u Novom Sadu!

Beograd

Ovaj deo grada bez struje: Proverite da li ste na spisku