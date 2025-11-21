Jak sneg pada u Hrvatskoj: Izdato upozorenje vozačima da ne kreću na put ako ne moraju

Veći deo Hrvatske večeras su zahvatile jake snežne padavine.

U delovima Slavonije, Gorskog kotara i Like veje jak sneg, dok na severu pada susnežica.

Prema upozorenju hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u zagrebačkoj regiji postoji opasnost od stvaranja snežnog pokrivača debljine oko pet centimetara, a vetar će biti umeren do jak, preneo je portal Indeks.

"Očekuju nas pravi zimski uslovi. Već danas ih je bilo, a sutra će biti još gore. Upozorenje je da oni koji baš ne moraju, ne idu na put. Stiže olujna orkanska bura, sneg i snežni nanosi. Ukratko: zima", izjavio je meteorolog Zoran Vakula.

Mogući su odroni, posebno na Jadranskoj magistrali i saobraćajnicama na planinama.

Autor: Marija Radić