Teška saobraćajka na putu Bar-Budva: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen

Jedna osoba je teško povređena dok su tri osobe zadobile lakše povrede u sudaru kamiona i dva putnička automobila na magistralnom putu Bar - Budva.
Nesreća se dogodila u mestu Krš Medinski kod Petrovca.
Teško povređena osoba transportovana je u kotorski Klinički centar.
Budvanska policija je na licu mesta i počela je uviđaj, a saobraćaj je na ovom delu puta obustavljen.
Kako navode mediji, pozvani su i pripadnici budvanske Službe i spasavanja.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.
Autor: Marija Radić