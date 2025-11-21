Teška saobraćajka na putu Bar-Budva: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen

Jedna osoba je teško povređena dok su tri osobe zadobile lakše povrede u sudaru kamiona i dva putnička automobila na magistralnom putu Bar - Budva.

Nesreća se dogodila u mestu Krš Medinski kod Petrovca.

Teško povređena osoba transportovana je u kotorski Klinički centar.

Budvanska policija je na licu mesta i počela je uviđaj, a saobraćaj je na ovom delu puta obustavljen.

Kako navode mediji, pozvani su i pripadnici budvanske Službe i spasavanja.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

Autor: Marija Radić