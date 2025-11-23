AKTUELNO

Region

Uhapšena opasna Ruskinja u Petrovcu: Evo kako je pala u ruke Crnogoraca

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/VIDEO ||

U sinhronizovanoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Budva, u Petrovcu je 22. novembra lišena slobode državljanka Ruske Federacije T.M. (63) koja se potražuje na osnovu međunarodne poternice koju je za njom raspisao NCB Interpol-a Moskva samo dan ranije.

Naime, dan nakon raspisivanja međunarodne poternice za ovim licem u Moskvi, T.M. je u Petrovcu lišena slobode. Ovoj uspešnoj akciji prethodila je intenzivna razmena operativnih informacija između službenika NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Moskva, što je rezultiralo pronalaženjem i lišenjem slobode ovoga lica.

Za T.M. je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela koje je izvršila na teritoriji Ruske Federacije - posebno velika pronevera počinjena zloupotrebom službenog položaja.

Njoj je nadležni sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio meru nadzora kako bi se obezbedilo njeno prisustvo postupku ekstradicije.

Autor: Jovana Nerić

#Crna Gora

#Hapšenje

#Ruskinja

#međunarodna poternica

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN SRBIN SA POTERNICE: U Somboru osuđen na skoro 16 godina zatvora, izvršio čak ŠEST krivičnih dela

Hronika

SRBIN (37) PUŠTEN IZ ZATVORA, PA ODMAH PONOVO UHAPŠEN Sumnjiči se za stravičan zločin

Region

DRŽAVLJANIN CRNE GORE UHAPŠEN U NEMAČKOJ: 'Pao' po Interpolovoj poternici, evo za šta se tereti

Hronika

Begunac sa Interpolove poternice iz Crne Gore izručen Srbiji: "Harao" po Jagodini, ucenjivao i pretio

Hronika

DVOJICA SRBA UHAPŠENA PO INTERPOLOVIM POTERNICAMA: Jedan pao u Mađarskoj, a drugi na granici sa Crnom Gorom

Region

EVROPA SE DIGLA NA NOGE: Za nestalom devojčicom raspisana međunarodna POTERNICA!