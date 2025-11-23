Uhapšena opasna Ruskinja u Petrovcu: Evo kako je pala u ruke Crnogoraca

U sinhronizovanoj akciji službenika NCB Interpol-a Podgorica i Odeljenja bezbednosti Budva, u Petrovcu je 22. novembra lišena slobode državljanka Ruske Federacije T.M. (63) koja se potražuje na osnovu međunarodne poternice koju je za njom raspisao NCB Interpol-a Moskva samo dan ranije.

Naime, dan nakon raspisivanja međunarodne poternice za ovim licem u Moskvi, T.M. je u Petrovcu lišena slobode. Ovoj uspešnoj akciji prethodila je intenzivna razmena operativnih informacija između službenika NCB Interpol-a Podgorica i NCB Interpol-a Moskva, što je rezultiralo pronalaženjem i lišenjem slobode ovoga lica.

Za T.M. je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela koje je izvršila na teritoriji Ruske Federacije - posebno velika pronevera počinjena zloupotrebom službenog položaja.

Njoj je nadležni sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio meru nadzora kako bi se obezbedilo njeno prisustvo postupku ekstradicije.

Autor: Jovana Nerić