Hrvatska uvodi nova pravila o služenju vojnog roka: Jedan detalj svima skrenuo pažnju

Ministarstvo odbrane Hrvatske pokrenulo je javnu raspravu o tri nova propisa koja uređuju dvomesečnu obaveznu vojnu obuku, najopsežnije promene u vojnom sistemu u poslednjih nekoliko decenija, sa ciljem privlačenja mladih i modernizacije prakse. Jedna od ključnih promena je ukidanje obaveznog šišanja „na nulu“ – sada se traži samo uredna frizura koja ne ometa nošenje kape ili zaštitne opreme, dok brada i brkovi takođe moraju biti uredni. Uniforma i kapa ostaju obavezni na otvorenom.

Regruti će dobiti plate tokom obuke (1.100 evra mesečno), pokrivene troškove prevoza, zdravstveno osiguranje i slobodne vikende. Najbolji će moći da biraju mesto raspoređivanja ako odluče da nastave vojnu karijeru. Civilna alternativa biće dostupna osobama koje odbijaju vojnu službu zbog verskih ili moralnih razloga.

Prvi regruti očekuju se početkom naredne godine u Kninu, Slunju i Požegi. Žene ne podležu obaveznoj službi, ali mogu dobrovoljno učestvovati. Neodazivanje na obuku može dovesti do policijskog naloga i novčane kazne od 250 do 1.320 evra.

Autor: S.M.