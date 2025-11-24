RUS STIGAO U CRNU GORU LETOM IZ ISTANBULA, PA ODMAH UHAPŠEN: Evo zbog čega ga traži Moskva

Na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru na podgoričkom aerodromu, policija je uhapsila M.G. (34), ruskog državljanina za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog ubistva.

Službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" su preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju prekograničnog kriminala, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali ruskog državljanina M.G. (34), saopštili su iz policije.

- Proverama podataka o M.G. u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela ubistvo - piše u saopštenju policije.

Iz policije je saopšteno da će M.G. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju utvrđivanja ekstradicionog pritvora.

