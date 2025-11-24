AKTUELNO

Region

RUS STIGAO U CRNU GORU LETOM IZ ISTANBULA, PA ODMAH UHAPŠEN: Evo zbog čega ga traži Moskva

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/MEDIABIRO ||

Na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru na podgoričkom aerodromu, policija je uhapsila M.G. (34), ruskog državljanina za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog ubistva.

Službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" su preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju prekograničnog kriminala, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na letu iz Istanbula, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, kontrolisali ruskog državljanina M.G. (34), saopštili su iz policije.

- Proverama podataka o M.G. u elektronskim evidencijama utvrđeno je da je za njim na snazi međunarodna poternica raspisana od strane NCB Interpola Moskva, zbog krivičnog dela ubistvo - piše u saopštenju policije.

Iz policije je saopšteno da će M.G. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju utvrđivanja ekstradicionog pritvora.

Autor: Jovana Nerić

#Crna Gora

#Hapšenje

#Istanbul

#Moskva

#Rus

POVEZANE VESTI

Region

Rus uhapšen u Kolašinu: Bio na međunarodnoj poternici, prevario više od 40 osoba

Region

Uhapšene dve osobe za kojima je raspisana Interpolova poternica - Akcija policije na ulazu u Crnu Goru

Region

POKUŠAJ UBISTVA! U Sarajevu uhapšen državljanin Njemačke za kojim je RASPISANA INTERPOL POTERNICA

Region

DRŽAVLJANIN ALBANIJE UHAPŠEN U CRNOJ GORI: Potražuje se po Interpolovoj poternici zbog teških krivičnih dela!

Svet

Srbin sa poternice ubijen na tajnoj zabavi u Marbelji: Britanac mu ispalio više hica u leđa

Svet

GRČKA POLICIJA NA NOGAMA! Uhapšen Srbin na Kritu zbog pokušaja ubistva!