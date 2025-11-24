Aleksandar izvukao misterioznog stvora iz Jadrana: Stručnjaci u šoku, ovde mu nije mesto

Aleksandar Vodovar iz Boke Kotorske pohvalio se svom najnovijom ulovom a uspeo je da uhvati vrstu koja se nedavno pojavila u Jadranskom moru.

Strastveni ribolovac Aleksandar je pre desetak dana nešto posle 17 sati krenuo u ribolov. Mamac je bila lignja, a na udici je završila riba koja mu nije bila poznata. Tačnije rečeno, ulovio je dve u razmaku od 5 - 10 minuta, piše portal Na udici.

Pecao je sa obale štapom na dubini od 7 - 8 metara. Kako nije mogao da ustanovi o kojoj se ribi radi, obratio se stručnjacima i spomenutom portalu i do rešenja zagonetke došli su zajedničkim snagama.

Pridošlica u Jadranu

Ustanovilo se da je reč o ribi Pomadasys incisus. Italijani je nazivaju grugnitore bastardo, Englezi bastard grunt, a mi - grunt riba!

Grunt je u Jadranu prvi put zabeležen 2015. godine kod Žuljane na Pelješcu, a ovaj crnogorski ulov najnoviji je i očito dokaz da se na jugu Jadranskog mora grunt odomaćio. "Pradomovina" mu je inače Atlantik iako je već dugo prisutan u Mediteranu. Grunt može da naraste do 53 centimetara i da teži do 2 kg iako mu je prosečna dužina oko 25 cm. Najčešće se zadržava na dubinama između 10 i 100 metara, hrani se rakovima, crvima i sitnijom ribom, lovi se u mreže ili na udicu, a poznat je po svojem grlenom zvuku nalik gunđanju kojim se glasa pod morem.

Zbog globalnog otopljavanja i promena koje sa sobom nosi, za očekivati je da će se grunt ubrzo proširiti severnije i postati uobičajena lovina širom Jadrana.

Autor: D.Bošković