PUCNJAVA U BIJELJINI: Ranjen muškarac

U Bijeljini je jutros ranjen Oliver O, a osumnjičeni za pucnjavu Bratislav B. sam se predao policiji nekoliko minuta nakon događaja.

- Jutros oko 08.52 časova u Ulici Pantilinska 145/a u Bijeljini došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen Oliver O. (40) iz Bijeljine - potvrđeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Prema navodima policije, muškarac je ispalio je hitac iz pištolja i pogodio Olivera u desnu nogu.

Povređeni je zbrinut od strane ekipe Službe hitne pomoći Doma zdravlja Bijeljina i nije životno ugrožen.

- Kao izvršilac događaja identifikovan je Bratislav B. (44) iz Bijeljine, koji se nakon pucnjave udaljio sa lica mesta putničkim vozilom. Samo nekoliko minuta kasnije, u 09.03 časa, Bratislav B. je dobrovoljno pristupio u službene prostorije Policijske stanice Bijeljina 1 i predao oružje iz kojeg je pucao - navodi se.

Policijski službenici su ga potom lišili slobode, a dalje mere i radnje biće sprovedene pod nadzorom nadležnih organa, prenosi ATV.

BIZARNA NESREĆA U KOMŠILUKU: Zabio se u stub sa gotovo 5 promila, a onda otišao kući da spava

