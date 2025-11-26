DRAMA U SKOPLJU: Zatvorena kuhinja u školi zbog masovnog trovanja učenika, među kojima je i sin premijera

Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat (DSZI) zatvorio je kuhinju u Osnovnoj školi "Dimo Hadži Dimov" u skopskoj opštini Vlae, nakon što se veći broj učenika požalio na jake stomačne bolove, javlja Skopje1.

Inspektorat je odmah naložio vanredno čišćenje, zdravstvene preglede za zaposlene i uzimanje uzoraka sa radnih površina kako bi se utvrdio tačan izvor zaraze.

Direktor DSZI, Kiril Lazov, potvrdio je da je kuhinja zatvorena kao potencijalni izvor i da je izdato rešenje o zabrani rada. Nalogom je naložena vanredna dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i sprovođenje zdravstveno-higijenskih mera od strane ovlašćene institucije.

Među otrovanom decom je i mlađi sin premijera Hristijana Mickoskog, Antonij. Prema informacijama koje objavio Netpres, dete je bilo među hospitalizovanima, ali je nakon pružene medicinske pomoći pušteno na kućno lečenje.

Portparolka Vlade, Dušica Miteva, potvrdila je informaciju i uputila želje za brzo ozdravljenje svim učenicima pogođenim trovanjem.

"Želimo svoj deci što brže ozdravljenje i bezbedan povratak u školu", izjavila je Miteva.

Inspekcijske službe nastavljaju sa proverama, a rezultati uzetih uzoraka trebalo bi da potvrde da li je kuhinja zaista izvor trovanja.

