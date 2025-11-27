AKTUELNO

Muškarac uhapšen u Zagrebu zbog iskorišćavanja deteta za pornografiju: Policija izdala apel roditeljima

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Zagrebačka policija uhapsila je 34-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje dva teška krivična dela na štetu deteta iskorišćavanje dece za pornografiju i upoznavanje dece s pornografijom.

Sumnja se da je muškarac krivična dela počinio ove godine putem društvene mreže na štetu jednog deteta sa šireg zagrebačkog područja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, dok je Opštinskom kaznenom državnom tužilaštvu za mladež u Zagrebu podneseno poseban izveštaj, stoji u saopštenju zagrebačke policije.

Iz policije su ovom prilikom naglasili kako aktivno rade na otkrivanju kažnjivih ponašanja usmerenih protiv najranjivijih grupa te su uputili važan apel roditeljima. Savetuju da, u smislu samozaštitnog ponašanja, prate aktivnosti i komunikaciju svoje dece na internetu te da ih upozore da ne dele sadržaje s nepoznatim osobama.

"Roditelji, budite sigurni da vaše dete razume osnove bezbednosti i privatnosti na internetu!", poručuju iz zagrebačke policije.

Više informacija o načinima zaštite, kao i platforma za anonimnu prijavu saznanja o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju dece te drugim oblicima nasilja, dostupno je na poveznici Red Button.

Autor: Marija Radić

#Dete

#Hapšenje

#Policija

#Pornografija

#Zagreb

