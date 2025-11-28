AKTUELNO

Požar u Zagrebu, kulja gusti dim, na terenu veliki broj vatrogasaca: Ljudi užurbano napustili prostor

U petak u popodnevnim satima izbio je požar Arena Centru u Zagrebu. Na terenu je više vatrogasnih vozila, a kako javljaju čitaoci Jutarnjeg lista, iz garaže kulja gusti dim.

Zagrebački vatrogasci primili su u 18.20 više dojava o navodnom požaru vozila na nivou -1.

Međutim, po dolasku na lice mesta, vatrogasci su utvrdili da ne gori vozilo, već plastična masa u prostoriji koja je odvojena od parking prostora.

Nakon što se stvore uslovi, čim požar bude ugašen, policija će napraviti uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok izbijanja požara.

Još se ne zna kolika je šteta jer je intervencija i dalje u toku.

Gašenje su započeli vatrogasci iz Arena Centra, a nastavili pripadnici JVP Zagreb.

'Poziv' iz audija smrti, misterija od 3 dana... Poznato šta se stvarno dešavalo tokom potrage sa tragičnim krajem

