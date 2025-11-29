AKTUELNO

Region

HAPŠENJE U PODGORICI: Privedeni Knežević i Žižić, odvedeni na saslušanje u zgradu SDT

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP ||

Njih dvojicu juče su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.

Bivṣ̌i pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela Milorad Žižić, privedeni su na sasluṣ̌anje u zgradu Specijalnog državnog tužilaṣ̌tva (SDT).

Njih dvojicu juče su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.

Iz tog tužilaṣ̌tva saopṣ̌tili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična dela.

Autor: Pink.rs

