Pronađeno telo Stefani, u koferu zakopanom u šumi u Sloveniji: Bivši dečko Petar sve priznao

Tokom ispitivanja bivšeg partnera Stefani P., on je prvi put priznao zločin i odveo istražitelje do tela žene zakopanog u slovenačkoj šumi.

U slučaju nestale influenserke iz Graca, Stefani P., njen bivši dečko je u petak satima ispitivan od strane štajerske kriminalističke policije. Muškarac (31) je priznao užasan zločin - i odveo policiju do dela šume u Sloveniji.

Bivši partner 32-godišnje Gračanke, uhapšen u Sloveniji, u petak je izručen austrijskim vlastima. Čim je preuzet, odmah je saslušan, i tada je po prvi put prekinuo ćutanje. Pokazao je “spremnost na saradnju” - i odveo istražitelje do tela influenserke.

Prema dosadašnjim informacijama, 31-godišnjak je svoju devojku zadavio, stavio je u kofer i zakopao u šumi u Sloveniji. Još uvek nije jasno kako je tačno došlo do ovog stravičnog zločina.

Određen pritvor

Njegov brat i očuh su već ranije uhapšeni – obojici je određen istražni pritvor u zatvoru Graz-Jakomini zbog opasnosti od prikrivanja dokaza.

