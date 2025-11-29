AKTUELNO

Region

Pronađeno telo Stefani, u koferu zakopanom u šumi u Sloveniji: Bivši dečko Petar sve priznao

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Instagram.com/badgalfani, Tanjug AP ||

Tokom ispitivanja bivšeg partnera Stefani P., on je prvi put priznao zločin i odveo istražitelje do tela žene zakopanog u slovenačkoj šumi.

U slučaju nestale influenserke iz Graca, Stefani P., njen bivši dečko je u petak satima ispitivan od strane štajerske kriminalističke policije. Muškarac (31) je priznao užasan zločin - i odveo policiju do dela šume u Sloveniji.

Bivši partner 32-godišnje Gračanke, uhapšen u Sloveniji, u petak je izručen austrijskim vlastima. Čim je preuzet, odmah je saslušan, i tada je po prvi put prekinuo ćutanje. Pokazao je “spremnost na saradnju” - i odveo istražitelje do tela influenserke.

Foto: Instagram.com/badgalfani

Prema dosadašnjim informacijama, 31-godišnjak je svoju devojku zadavio, stavio je u kofer i zakopao u šumi u Sloveniji. Još uvek nije jasno kako je tačno došlo do ovog stravičnog zločina.

Određen pritvor

Njegov brat i očuh su već ranije uhapšeni – obojici je određen istražni pritvor u zatvoru Graz-Jakomini zbog opasnosti od prikrivanja dokaza.

Autor: S.M.

#Slovenija

#Stefani P

#Telo

#dečko

#istažitelji

POVEZANE VESTI

Svet

REŠENA MISTERIJA UBISTVA DEVOJČICE: Njeno unakaženo TELO pronađeno u šumi - DNK analiza otkrila UBICU

Svet

Bila je omiljena medicinska sestra: Baka Marija pronađena zadavljena, unuk (17) u policiji priznao zločin

Region

SNEG STIGAO NA BALKAN: U Sloveniji pale prve pahulje

Svet

NOVI DETALJI UBISTVA DEVOJČICE U FRANCUSKOJ: Njeno telo pronađeno u šumi - Uhapšene 3 osobe, jedan muškarac živi u njenom kraju

Region

UŽAS U SLOVENIJI: Bivši direktor škole osuđen zbog napastvovanja dece, majka žrtve razočarana kaznom

Zadruga

Šok! Luka otkrio da bi šutnuo Sandru kada bi ušao u vezu sa Aneli, ona pobesnela kao ris: Ljubi je u čelo... (VIDEO)