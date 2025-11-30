AKTUELNO

Region

ŽENA (79) BRUTALNO UBIJENA U SVOM DOMU! Zatečeni tragovi nasilne smrti, policija na mestu UŽASA!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Jedna starija žena (79) pronađena je mrtva u svom domu u Medulinu u Istri. Policija je zaključila da je reč o nasilnoj smrti. U toku je istraga.

U kući na području Medulinau Istrisinoć je pronađeno telo 79-godišnje žene, a s obzirom na zatečene tragove, sumnja se na nasilnu smrt.

Na mesto događaja izašli su policajci koji su obavili uviđaj. Kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, naložena je obdukcija tela žene.

Policijski službenici, u saradnji s nadležnim državnim tužilaštvom, nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Autor: D.Bošković

#Dom

#Hrvatska

#Nasilje

#Smrt

#trag

#zena

POVEZANE VESTI

Svet

Srpkinja ubijena u Austriji: Policija zatekla stravičan prizor, žena ležala u lokvi krvi

Hronika

Tuga u Zemunu: Žena preminula u stanu, muž pozvao Hitnu pomoć, a onda je tragedija postala još veća

Region

Nestala tinejdžerka (16) u Istri: Nema je od subote, policija na nogama! Poslednji put je viđena sa sestrom

Svet

UBIJENA ČUVENA KNJIŽEVNICA, AUTORKA POZNATIH BESTSELERA! Telo pronađeno na brodu, sin otkrio detalje!

Svet

'IVANA JE UBIJENA!' Manekenka PALA SA 20. SPRATA nakon razvratne večeri - Slučaj prvo proglašen nesrećom, policija odlučila da NASTAVI ISTRAGU

Svet

DŽESIKA ABER PRONAĐENA MRTVA! U toku opsežna istraga o smrti američke tužiteljke! Povukla se nakon dolaska Trampa, evo na kojim slučajevima je radila!