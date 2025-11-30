AKTUELNO

Region

BRUTALNO UBIJENA AUSTRIJSKA DRŽAVLJANKA! U moru pronađeno telo njenog sina? Policija zatekla HOROR prizor u stanu, a onda i u zalivu

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Tanjug AP/Darko Bandić, Pixabay.com ||

U Medulinu je pronađeno telo austrijske državljanke (79) u njenom stanu, a potom je u moru pronađeno telo muške osobe za koju se sumnja da je njen sin.

Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je u nedelju ujutro u moru u Medulinskom zalivu u Istri, a policija proverava da li se radi o sinu 79-godišnjakinje za kojim se traga od pronalaska njenog tela u subotu uveče u porodičnoj kući u Medulinu.

Policija je jutros oko 8:10 sati primila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zalivu nalazi telo, nakon čega su policijski službenici na mestu događaja potvrdili istinitost dojave pa je u toku policijsko postupanje.

- Policija utvrđuje sve okolnosti te je u toku postupanje - kratko je navela portparolka Istarske policije Suzana Sokač.

Austrijanka koja je godinama živela u Istri

Nezvanično, postoji sumnja da je pronalazak mrtve osobe u moru povezan sa sinoćnjim događajem pronalaska tela 79-godišnje žene na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti.

Policija je u subotu oko 18:30 sati primila dojavu člana porodice da s njom ne može da stupi u kontakt. Posle pronalaska tela žene započeta je potraga za njenim sinom.

Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živela u Medulinu.

Autor: Iva Besarabić

