SIN UBIO MAJKU, PA SEBE?! Nađeno još jedno telo na području Medulina

Pretpostavlja se da je sin ubio majku pre nego što je počinio samoubistvo

Mrtvo telo pronađeno u nedelju ujutro u Medulinskom zalivu pripada 57-godišnjem muškarcu koji se dovodi u vezu sa pronalaskom tela starije žene u porodičnoj kući u Medulinu. Na telu žene primećeni su tragovi nasilne smrti, potvrdila je istarska policija.

Nezvanično se saznaje da je reč o sinu 79-godišnje žene, koji je u subotu uveče prvo ubio majku, a zatim sebi oduzeo život. Navodno su u pitanju austrijski državljani.

Uviđaj i pronalazak tela

Policija je u subotu, nakon primljene dojave, u porodičnoj kući u Medulinu pronašla telo žene sa vidljivim tragovima nasilne smrti. Nakon toga započeta je potraga za njenim sinom.

U nedelju ujutro oko 8.10 policija je primila dojavu o mrtvom telu u moru u Medulinskom zalivu. Na teren su upućeni policijski ronioci, koji su u moru pronašli telo 57-godišnjeg muškarca.

Autor: S.M.