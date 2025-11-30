On je Petar M. osumnjičen za ubistvo lepe Stefani: Telo dovezao golfom do Slovenije, ubacio u kofer, pa u šumu

Čini se da je Petar imao sve: bio je lep, mlad i zgodan, volela ga je manekenka, život mu je bio širom otvoren. Sada sedi u pritvoru u Austriji, osumnjičen za ubistvo svoje devojke, sa kojom je, navodno, raskinuo ovog leta.

Ovo je Petar Meglič, osumnjičeni za ubistvo austrijske influenserke Stefani Piper.

Stefani je na Facebooku fotografiju komentarisala rečima: „Moja dečica“.

Lep, mlad Štajerac - sada osumnjičeni ubica

Zgodni Štajerac sa stalnim boravkom u Austriji, 31-godišnji Petar - Patrik Meglič, nalazi se u rukama austrijske policije. Prema nezvaničnim informacijama, radi se o Mariborčaninu koji je nekoliko godina živeo i radio u Austriji, u jednoj špeditersko-transportnoj firmi u Premštetnu, predgrađu Graca. Po nekim navodima, radio je i kao obezbeđenje u noćnom klubu.

Osumničen je za ubistvo lepe 32-godišnje influenserke iz Graca, Stefani Piper. Nekada su bili par - zajedno su putovali, čak i na rajsku Kopakabanu - ali kao u mnogim slučajevima, ljubavna priča nije izdržala. Kraj njihove veze bio je stravičan: Stefani je pronađena u šumi, gde ju je ubica, navodno, ostavio u koferu.

„Jeziva crna silueta“

Priča zvuči kao holivudski scenario: spolja su Meglič i Piper delovali kao savršen par - oboje lepi, uspešni, atraktivni. A onda je prošle nedelje Stefani iznenada nestala. Posle noći provedene na predbožićnoj zabavi, trebalo je da se pojavi na snimanju, ali nije došla.

Pre nestanka, Stefani je prijateljima poslala poruku preko WhatsAppa da je bezbedno stigla kući. Kasnije je poslala još jednu, mnogo uznemirujuću poruku u kojoj je pomenula da ju je možda neka strašna „crna figura“ pratila u ulaz zgrade. Njen telefon je sledećeg dana zvonio bez odgovora. Postalo je jasno da nešto nije u redu.

Njen bivši dečko, sa kojim je povremeno bila u vezi, brzo je dospeo pod lupu kistražitelja - pogotovo kada mu je pored Šentilja, na parkingu kazino-kluba, izgoreo crveni golf. Zašto je auto izgoreo, Petar nije znao da objasni. Policija je posumnjala da je vozilo zapalio kako bi prikrio tragove krvi. Potvrđeno je da je prethodno bio u njenom stanu, gde su policajci našli krvave tragove.

Slomio se i priznao

Dalja istraga pokazala je da je Petar u svom automobilu, crvenom golfu, prevezao telo ubijene Stefani u Sloveniju. Prema rečima komšija, telo je iz stana izneo umotano u tepih. Policija je tragala po šumama uz pomoć dronova i policijskih pasa, a izdat je i nalog za njegovo hapšenje.



Kada je završio u austrijskom pritvoru, Petar se slomio i priznao zločin: nesrećnu Stefani je zadavio. Nakon višednevne potrage, telo je pronađeno u okolini Majšperka. Ukoliko bude osuđen za ubistvo, preti mu doživotna kazna zatvora. Austrijsko pravosuđe ne pokazuje milost u ovakvim slučajevima. Motiv zločina se za sada samo nagađa.



Ko je bila Stefani Piper?

Lepa Stefani Pieper bila je austrijska influenserka i studentkinja prava. Na Instagramu je stvarala sadržaj o šminki, savetima za život i muzici - imala je nekoliko desetina hiljada pratilaca. Najbolji prijatelj joj je bio zlatni retriver po imenu Marlow.

Autor: S.M.