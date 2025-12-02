ZALIZANA KOSA I POGLED KOJI LEDI KRV! Evo kako danas izgleda jedan od NAJOKRUTNIJIH UBICA: Srđan prvu žrtvu ubio sa 16 godina

Pod jakim merama bezbednosti, teško naoružani specijalci danas su priveli Srđana Mlađana (44) u Varaždinski županijski sud, gde je danas potvrđena nova optužnica protiv njega.

Podsećanja radi, Varaždinsko županijsko državno tužilaštvo, nakon sprovedene istrage, podiglo je novu optužnicu protiv 44-godišnjeg Mlađana, kako je objavio "Večernji list", zbog više krivičnih dela podsticanja na teško ubistvo, podsticanja na protivpravno lišavanje slobode i podsticanja na neovlašćeni pristup.

- Optužnica tereti 44-godišnjaka da je, tokom perioda od oktobra do decembra 2021. godine, dok je služio zatvorsku kaznu, više puta tražio od drugog zatvorenika da nakon njegovog puštanja iz zatvora pronađe određene osobe, uključujući i one za koje je verovao da su svedočile protiv njega u krivičnom postupku koji se vodio protiv njega, te da ih otme i ubije, kao i da na računar jedne osobe preuzme zlonamerni program sa ilegalnim sadržajem, što zatvorenik nije želeo da učini - istakao je DORH.

Da ne miruje iza rešetaka govori i činjenica da je trebao da bude oslobođen 2027. godine, ali bi nova presuda to značajno mogla odložiti.

Pakleni plan i "kum nije dugme"

Mlađan je to tražio od Željka Bijelića (39), svog venčanog kuma, a o tome je u dokumentarcu RTL-a "Dosje jarak" govorio i sam Bijelić.

- Srđan je najopasnija osoba i najgore čudovište i najveći prevarant - rekao je njegov venčani kum Željko Bijelić (39) u dokumentarcu RTL-a o sisačkom monstrumu i trostrukom ubici Srđanu Mlađanu.

On je ispričao kako je ubrzo posle venčanja među cimerima cvetala ljubav, a Željko je u emisiji opisao kako je do toga došlo. Nakon što je završio telefonski razgovor sa suprugom, Srđan je počeo da se smeje i rekao: "Možete da mislite te ku*ke. Kaže mi da jedva čeka da prošeta sa mnom Zagrebom: "Kažem, šta tu fali", rekao je Željko i sa knedlom u grlu nastavio:

- Jedva čekam i ja, ali da prošetam sa njenom glavom u torbi - rekao je on. Tada je Željko shvatio s kim ima posla.

Kaznu su jedno vreme izdržavali zajedno u Kazneno-popravnom zavodu u Lepoglavi, gde su se zbližili, usled čega je Mlađan tražio od Bijelića da nakon izlaska iz zatvora pronađe ljude na njegovom "spisku" i da im se osveti u njegovo ime.



Na listi za odstrel i supruga!

Mlađan je za "metu" imao petoro ljudi, od kojih su većina "klijenti" policije i pravosuđa.

Zanimljivo, među njima je bila i Srđanova supruga Elija, koju je Srđan oženio 2019. godine u Kazneno-popravnom zavodu u Lepoglavi.

- Važno je da je rekao da nije kriv. Da mu je Bijelić namestio, koji je imao motiv za to i jasan interes zašto je to uradio - rekao je Mlađanov advokat, dodajući da je Mlađan razočaran jer bi nova optužnica mogla da spreči njegovo puštanje na slobodu za dve godine.

- Naravno da je razočaran, pa ko ne bi bio. Mlađan kaže da nije onakav kakav je bio, da se promenio. Rekao je da želi da izađe i nastavi, odnosno da započne novi život - rekao je Planinc.

Najsuroviji višestruki ubica Hrvatske

Podsetimo, Srđan Mlađan je trostruki ubica, kojeg mnogi strahuju. Prvu žrtvu ubio je 1998. godine, kada je imao samo 16 godina. Ubio je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić. Bez ikakvog povoda, Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške. Kao i Elizabetu, ubio je penzionera Petra Jančića (61) iz Siska samo zato što se zatekao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

Osuđen je na deset godina maloletničkog zatvora zbog dvostrukog ubistva, pokušaja ubistva i pljačke banke.

On je zapretio sudiji koji mu je izrekao kaznu: "Vidimo se u paklu!". Uzornim ponašanjem iza rešetaka zaradio je slobodne vikende.

Potom je ubio policajca Milenka Vranjkovića, ukrao mu službeni pištolj i pobegao u Maksimir, gde je provalio u stan i uzeo tri taoca. Posle višečasovnih pregovora, mirno se predao policiji.

Njegovi poznanici su pričali da je film "Rođen da ubije" pogledao desetak puta, a u sveske je lepio klipove iz krimi priča sa izuzetno agresivnim porukama.

Njegova supruga Elija je uhapšena 2020. godine.

Autor: S.M.