'POBIĆU VAS SVE' Nožem ubio muškarca ispred kafića u Sisku, pa pretio i bacio bombu na policajce

Županijsko državno tužilaštvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv 40-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog stravičnog zločina koji je potresao grad u junu ove godine. Terete ga za ubistvo, dovođenje u opasnost, pretnje i ilegalno posedovanje oružja nakon što je ispred kafića usmrtio 53-godišnjaka, a potom aktivirao i ručnu bombu, prenose 24sata.hr.

Sisačka policija, u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom, sprovela je istragu koja je rezultirala optužnicom. Optuženom 40-godišnjaku produžen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Odigralo se sve u četvrtak, 5. juna 2025. godine u večernjim satima, oko 20.25 sati, ispred sisačkog ugostiteljskog objekta "Tomy" u Novoselskoj ulici. Prema navodima optužnice, 40-godišnjak je bio u pijanom stanju i izazivao je probleme. U jednom trenutku verbalno se sukobio s 53-godišnjim M. Š., bivšim vlasnikom kafića i ocem sadašnjeg vlasnika.

Sukob je brzo eskalirao. U nameri da ga liši života, 40-godišnjak je potegao nož i zadao 53-godišnjaku smrtonosnu povredu od koje je nesrećni čovek na mestu preminuo.

"Sve ću vas pobiti"

Horor, nažalost, nije završio ubistvom. Kako stoji u saopštenju koje je objavilo Državno tužilaštvo RH, okrivljeni je nakon zločina nastavio s divljanjem. Uzeo je ručnu bombu M-75, koju je ilegalno posedovao, te se okrenuo prema prestravljenim gostima na terasi kafića. Podigao je bombu u vazduh, izvukao osigurač i povikao da će ih sve pobiti.

Njegove pretnje izazvale su paniku među prisutnima, koji su u strahu za vlastite živote počeli bežati s terase. Na mesto događaja ubrzo je stigla policija. Jedan od policijskih službenika izdao je napadaču jasnu naredbu da podigne ruke u vazduh. Međutim, 40-godišnjak se oglušio.

Svestan da se u njegovoj neposrednoj blizini nalaze tri policajca i da ih aktiviranjem bombe može usmrtiti, hladnokrvno je aktivirao ručnu bombu i bacio je pored sebe. Snažna eksplozija odjeknula je ulicom, no trojica policajaca samo su pukim sticajem sretnih okolnosti ostali nepovređeni. Napadač je brzo savladan i uhapšen, a potom mu je pružena i lekarska pomoć pre privođenja.

Optužno veće Županijskog suda u Sisku prihvatilo je predlog državnog tužilaštva i okrivljenom produžilo istražni zatvor. Terete ga za čak četiri teška krivična dela: ubistvo, dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom, pretnju te nedozvoljeno posedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija.

Stanovnici koji žive u blizini kafića ostali su u šoku.

"Nismo bili kod kuće sinoć. Ubijen je tata od vlasnika, sin je sada vlasnik. Čuli smo samo da je neki gost pravio probleme, on ga je zamolio da izađe van i dogodilo se to što se dogodilo", ispričali su susedi dan nakon tragedije.

Za ubijenog muškarca imali su samo reči hvale.

Autor: Marija Radić