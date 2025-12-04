POLICAJAC IZBODEN U SPLITU: Napao ga mladić (18) sa psihičkim problemima

Sinoć u Splitu izboden je policajac koj je bio van službene dužnosti.

Kako je saopštila policija, napad se dogodio oko 22:45, a policajac, koji je bio u civilu, povređen je oštrim predmetom. Oko 23:15 prevezen je u KBC Split, gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Naime, zadobio je višestruke ubodne rane i teške povrede više organskih sistema, te je obavljen opsežan medicinski tretman. Njegov život je u opasnosti.

Uhapšen osamnaestogodišnjak sa ozbiljnim mentalnim problemima

Kako Indeks nezvanično saznaje, osamnaestogodišnji mladić sa ozbiljnim mentalnim problemima trenutno je pod policijskim nadzorom. Jedna od teorija koju istražitelji imaju je da je policajca izabrao za žrtvu potpuno slučajno.

Međutim, krivična istraga je još uvek u toku.

Policija je uputila poruku podrške povređenom kolegi i njegovoj porodici. „Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć lekara, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu porodicu u ovim zahtevnim trenucima“, rekli su.

Zvanično saopštenje

„Jedna osoba povezana sa napadom je privedena i nalazi se pod policijskim nadzorom. U toku je krivična istraga radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Na mestu napada sproveden je uviđaj kojim rukovodi zamenik okružnog državnog tužioca“, saopštila je policija.

Autor: Jovana Nerić