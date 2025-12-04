BANJALUČANIN UHAPŠEN ZBOG PEDOFILIJE JE NASTAVNIK U ŠKOLI: Vrbovao decu preko društvenih mreža, policija sprečila susret sa maloletnicom

AKTUELNO

U Bijeljini je juče zbog pedofilije uhapšen stanovnik Banjaluke M.S., koji je, prema novim informacijama, nastavnik u srednjoj školi u Laktašima.

Jutros je sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, gde će ga ispitivati postupajući tužilac, koji će potom odlučiti o eventualnom predlogu za pritvor, saznaje Srpskainfo.

Uhapšen je juče u okviru akcije „Karika“ na području Bijeljine, nakon što je došao na dogovoreni sastanak sa maloletnom žrtvom, gde su ga umesto žrtve dočekali policajci Jedinice za visokotehnološki kriminal Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Vrbovao decu preko društvenih mreža

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je ranije saopštilo da se dotični muškarac sumnjiči da je u prethodnom periodu koristio društvene mreže i aplikacije za komunikaciju kako bi kontaktirao decu, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video zapise sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

- Tražio je od deteta da snima seksualno eksplicitne fotografije i video zapise sa seksualno eksplicitnim sadržajem, te da mu se takve fotografije i video zapisi šalju, nakon čega je uporno putem navedene komunikacije dogovarao sastanak radi obavljanja polnog odnosa ili njemu izjednačenog polnog čina, a na sastanak je došao 3. decembra, kada je i uhapšen - saopšteno je juče iz MUP-a RS.

Navedeni muškarac se sumnjiči da je počinio krivična dela iskorišćavanja računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima radi izvršenja krivičnih dela seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja deteta, iskorišćavanja dece za pornografiju i krivičnog dela upoznavanja dece sa pornografijom.

Sve mere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

