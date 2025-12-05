PUCNJAVA KOD DŽAMIJE U SARAJEVU: Povređen muškarac

Pucnjava se dogodila danas u sarajevskom naselju Mihrivode, nedaleko od džamije, ubrzo nakon završetka džuma-namaza.

„Upotreba vatrenog oružja prijavljena je u 12:00 časova u ulici Vrbanjuša, Stari Grad. Jedna osoba je povređena i nalazi se na medicinskoj pomoći u KCUS-u. Obavešten je tužilac KTKS-a, a policijski službenici su na terenu“, rekla je za Klix.ba Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjen je Almer I., osoba odranije poznata policiji.

Policija vrši uviđaj na licu mesta, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage.

Autor: Marija Radić