UBICE IZ HRVATSKE ZA KOJIM TRAGA CEO REGION IMA NOVU OBJAVU NA FEJSBUKU: Fotografija DETETA LEDI KRV U ŽILAMA, monstrum još uvek na slobodi!

Na Facebook profilu Josipa Oršuša (40) iz Piškorovca, za kojim policija intenzivno traga zbog ubistva nevenčane trudne supruge i teškog ranjavanja njene sestre, u posljednjih sat vremena pojavili su se novi Facebook storiji.

Nije poznato objavljuje li ih osumnjičeni osobno ili netko drugi ima pristup njegovom profilu.

Na najnovijem storyju vidi se fotografija deteta koje stoji ispred automobila, a u pozadini ide pesma s porukom:

“Za tebe uvek biću tu, s kraja sveta ja ću doći.”

Objave se pojavljuju u trenutku dok policija nastavlja opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je od četvrtka navečer u bijegu.

Podsetimo, tada je automatskom puškom smrtonosno ranjena 28-godišnja Vanesa, a njezina sestra Merima (30), ujedno njegova nevenčana supruga, teško je povređena.

Jučer je objavljena službena fotografija i raspisana poternica, uz upozorenje građanima da se ne približavaju osumnjičenom ako ga uoče.

Pojava novih storija na profilu otvara dodatna pitanja — koristi li osumnjičeni društvene mreže tijekom bega ili neko drugi komunicira u njegovo ime? Policija zasad nije iznosila nikakve nove detalje o traganju niti komentarisala objave.

Autor: S.M.