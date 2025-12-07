HRVATICA I BOSANKA UHAPŠENE U CRNOJ GORI! Na teret im stavljaju ozbiljna dela, evo šta je policija zaplenila

Crnogorska policija uhapsila je Bosanku i Hrvaticu zbog sumnje da su u Kotoru izvršile brojne krađe, a meta su im uglavnom bili strani državljani.

Kako su naveli iz policije, slobode je lišena S.R. (57) iz Bosne i Hercegovine i A.H. (25) iz Republike Hrvatske.

"One su, kako se sumnja, od više lica otuđile novac i platne kartice, što je službenicima Odeljenja bezbednosti Kotor prijavljeno od strane oštećenih stranih državljana koji su boravili u Kotoru", navode iz policije.

Kako ističu, tokom istrage kao izvršioci krađa identifikovali su S.R. i A.H.

"Daljim radnjama na terenu, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Budva, one su locirane u tom gradu, gde su, kako se sumnja, boravile i gde je, na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršen pretres stana i drugih prostorija koje su koristile. Pretresom je policija pronašla i oduzela 2.950 američkih dolara, 100 evra, 2.000 srpskih dinara, 60 konvertibilnih maraka, 120 singapurskih dolara, 215.000 indonezijskih rupija, 70 brazilskih reja, 20 kineskih juana i 50.000 filipinskih pezosa, za koji novac se sumnja da je otuđen od strane osumnjičenih, u starom gradu u Kotoru, od stranih turista", navodi se u saopštenju.



Autor: Jovana Nerić