PROZOR ZA ČLANSTVO BIH U EU MOŽDA NEĆE TRAJATI DOVEKA: Oglasio se šef Delegacije Evropske unije u Sarajevu

"Današnja neuspešna sednica Saveta ministara još je jedna propuštena prilika za Bosnu i Hercegovinu da napravi napredak ka budućnosti u Evropskoj uniji"
Luiđi Soreka, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, oglasio se povodom neusvajanja evropskih zakona na današnjoj sednici Saveta ministara BiH.
"Današnja neuspešna sednica Saveta ministara još je jedna propuštena prilika za Bosnu i Hercegovinu da napravi napredak ka budućnosti u Evropskoj uniji. Stav Evropske unije je jasan — želimo da Bosna i Hercegovina postane deo naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, Bosna i Hercegovina mora da ispuni potrebne kriterijume. Ne možemo želeti članstvo u Evropskoj uniji za ovu zemlju više nego što to žele njene vlasti", rekao je Soreka.
Today's unsuccessful Council of Ministers session is another missed opportunity for BiH 🇧🇦 to make progress towards a future in the EU.— Luigi Soreca (@LSorecaEU) 08. децембар 2025.
The EU 🇪🇺 position is clear - we want BiH to join our Union. But for this to happen, BiH needs to fulfil the necessary criteria. We cannot… pic.twitter.com/i4Yy8K75Ic
On je izjavio da prozor mogućnosti za napredak BiH ka Evropskoj uniji možda neće trajati zauvek.
"Pozivamo političke aktere da se usmere na ispunjavanje preostalih obaveza, uključujući usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu i Zakona o sudovima u skladu sa evropskim standardima, kao i imenovanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima koji može da predstavlja zemlju jednim glasom. Većina građana Bosne i Hercegovine želi budućnost u Evropskoj uniji. Taj cilj može postati stvarnost samo uz političku volju", napisao je na Iksu.
Autor: D.Bošković