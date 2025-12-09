AKTUELNO

DETALJI HORORA U NIKŠIĆU: Policija razvalila vrata, unutra zatekli stravičan prizor

Izvor: Telegraf, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Policija u Nikšiću istražuje slučaj ubistva nakon što su sinoć u jednom stanu u centru grada pronađena beživotna tela dve osobe.

Zločin se dogodio u Ulici Peka Pavlovića u Nikšiću, a kako pišu lokalni mediji, u stanu su pronađena beživotna tela muškarca i žene.

Prve informacije govore da je reč o dvostukom ubistvu, koje je najverovatnije počinjeno hladnim oružjem.

Po nalogu policije, ekipa vatrogasaca-spasilaca sinoć je u 23.18 časova provalila u stan, otvorivši blindirana vrata razvalnim alatom.

Nakon toga je policija nastavila akciju i pretres stana.

Prema nezvaničnim informacijama Portala RTNK, muškarac i žena bili su podstnari u stanu u kome su pronađena njihova tela.

Podsetimo, crnogorski mediji su, pozivajući se na nezvanične informacije, preneli da u ovom trenutku ništa ne ukazuje na to da je ubistvo povezano sa obračunom organizovanih kriminalnih grupa.

Autor: D.Bošković

