Ako ga negde vidite, ODMAH zovite policiju: Ovo je Lazar, osumnjičen za ubistvo u Nikšiću

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem (50) iz Bara,zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Lazar Vulević se sumnjiči da je ubio M. P. i M. V. u jednom stanu u centru grada.

"Apelujemo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni", navode iz policije koja je i objavila fotografije osumnjičenog.

Podsetimo, sinoć oko 19.20 časova rođak ubijenog M. P. (74) obavestio je policiju da mu se M. P. ne javlja na telefonske pozive i da već dva dana ništa ne znaju...

Kako ističu iz policije, odmah su preduzete mere da se M. P. pronađe, nakon čega su policijski službenici locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

"U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gde su zatekli beživotno telo M.P., kao i beživotno telo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V", dodaju u policiji.

Autor: S.M.