AKTUELNO

Region

Ako ga negde vidite, ODMAH zovite policiju: Ovo je Lazar, osumnjičen za ubistvo u Nikšiću

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Foto/MUP Crne Gore ||

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem (50) iz Bara,zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Lazar Vulević se sumnjiči da je ubio M. P. i M. V. u jednom stanu u centru grada.

Foto: Foto/MUP Crne Gore

"Apelujemo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni", navode iz policije koja je i objavila fotografije osumnjičenog.

Podsetimo, sinoć oko 19.20 časova rođak ubijenog M. P. (74) obavestio je policiju da mu se M. P. ne javlja na telefonske pozive i da već dva dana ništa ne znaju...

Foto: Foto/MUP Crne Gore

Kako ističu iz policije, odmah su preduzete mere da se M. P. pronađe, nakon čega su policijski službenici locirali jedan stan, koji je bio zaključan.

"U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gde su zatekli beživotno telo M.P., kao i beživotno telo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V", dodaju u policiji.

Autor: S.M.

#Nikšić

#Policija

#Ubistvo

#apel

#sumnja

POVEZANE VESTI

Hronika

AKO GA VIDITE ZOVITE POLICIJU: Traži se muškarac sa fotografije

Region

KRVAVA SVAĐA U NIKŠIĆU: Muškarac posle rasprave u restoranu izbo čoveka, ubrzo je uhapšen

Region

Ovo je Srbin optužen za silovanje u Budvi: Panta je višestruki povratnik, napao je žrtvu dok je džogirala! AKO GA VIDITE ODMAH POZOVITE POLICIJU

Region

AKO VIDITE OVOG ČOVEKA, HITNO ZOVITE POLICIJU: Radoš pobegao iz Dobrote, višestruki povratnik PONOVO U BEKSTVU

Hronika

AKO GA VIDITE ODMAH ZOVITE POLICIJU Alija osumnjičen da je silovao devojčicu: Sumnja se da se krije na granici sa SRBIJOM!

Region

ODMAH ZOVITE POLICIJU AKO GA VIDITE: Ovo je Nemanja Sjenica koji je osumnjičen za UBISTVO Dele iz Banjaluke! Od ranije je poznat policiji!