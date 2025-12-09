HOROR SCENA U NIKŠIĆU U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Dve osobe pronađene su mrtve u stanu u centru Nikšića, sumnja se da su ubijene oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Napadač je u bekstvu.

Tela žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić, sinoć su oko 19.20 časova od strane člana porodice obavešteni da se M.P. (74) ne javlja na njihove telefonske pozive i da sa ovim licem nisu uspostavili kontakt dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić locirali su stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, policijski službenici su ušli u stan gde su pronašli tela M.P. (74) i M.V. (41) sa vidljivim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja - noža. Iznajmljeni stan je koristio M.V. - navodi se u policijskom saopštenju.

Kako se navodi, o događaju je odmah obavešten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je, zajedno sa policijskim službenicima, izvršio uviđaj na licu mesta. Tokom preduzetih policijskih i tužilačkih aktivnosti, policija je saznala o identitetu počinioca ovog krivičnog dela, na čijem lociranju i lišavanju slobode se intenzivno radi.

- Motiv za ovo teško krivično delo je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, kao i privatne okolnosti oštećenih i počinioca, u ovoj fazi postupka ne možemo dati više detalja - dodaje se u saopštenju.

Vrata bila zaključana

Kako portal "Dan" nezvanično saznaje, žrtve su zatečene sa većom povredom u gornjem delu tela. U stanu, za koji se sumnja da je i mesto izvršenja zločina, uočeni su i tragovi krvi.

Policija je po dolasku zatekla zaključana vrata.

Prema nezvaničnim informacijama, ispituje se i sumnja se da je počinilac ubistva poznavao jednu od žrtvi.

Ako ga vidite, zovite policiju!

Policija je saopštila da potražuju Lazara Vulevića (50) iz Bara zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo na štetu M.P. i M.V. iz Nikšića.

- Apelujemo na građane da, ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - navodi policija.

Autor: S.M.