HOROR SCENA U NIKŠIĆU U stanu otkrivena tela muškarca i žene, sumnja se na dvostruko ubistvo

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Dve osobe pronađene su mrtve u stanu u centru Nikšića, sumnja se da su ubijene oštrim predmetom, najverovatnije nožem. Napadač je u bekstvu.

Tela žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić, sinoć su oko 19.20 časova od strane člana porodice obavešteni da se M.P. (74) ne javlja na njihove telefonske pozive i da sa ovim licem nisu uspostavili kontakt dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić locirali su stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, policijski službenici su ušli u stan gde su pronašli tela M.P. (74) i M.V. (41) sa vidljivim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja - noža. Iznajmljeni stan je koristio M.V. - navodi se u policijskom saopštenju.

Kako se navodi, o događaju je odmah obavešten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je, zajedno sa policijskim službenicima, izvršio uviđaj na licu mesta. Tokom preduzetih policijskih i tužilačkih aktivnosti, policija je saznala o identitetu počinioca ovog krivičnog dela, na čijem lociranju i lišavanju slobode se intenzivno radi.

- Motiv za ovo teško krivično delo je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, kao i privatne okolnosti oštećenih i počinioca, u ovoj fazi postupka ne možemo dati više detalja - dodaje se u saopštenju.

Vrata bila zaključana

Kako portal "Dan" nezvanično saznaje, žrtve su zatečene sa većom povredom u gornjem delu tela. U stanu, za koji se sumnja da je i mesto izvršenja zločina, uočeni su i tragovi krvi.

Policija je po dolasku zatekla zaključana vrata.

Prema nezvaničnim informacijama, ispituje se i sumnja se da je počinilac ubistva poznavao jednu od žrtvi.

Ako ga vidite, zovite policiju!

Foto: Foto/MUP Crne Gore

Policija je saopštila da potražuju Lazara Vulevića (50) iz Bara zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo na štetu M.P. i M.V. iz Nikšića.

- Apelujemo na građane da, ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - navodi policija.

Autor: S.M.

#Nikšić

#Telo

#Ubistvo

#stan

#sumnja

