Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije, angažujući sve raspoložive resurse i sprovodeći hitne intenzivne mere i radnje iz svoje nadležnosti, locirali i lišili slobode lice osumnjičeno za dvostruko ubistvo u Nikšiću, saopšteno je iz policije.

"Naime, osumnjičeni za teško ubistvo, Lazar Vulević je, od strane policijskih službenika uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i lišen slobode", navode iz policije.

Iz policije su kazali da će on uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

