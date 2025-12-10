AKTUELNO

Republika srpska zabranjue društvene mreže mlađima od 16 godina: Evo šta kaže Milorad Dodik

Izvor: Tanjug

Republika Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik i pozvao sve društvene aktere da predlože najbolja rešenja.

"Sve je više dokaza da preterana izloženost društvenim mrežama narušava mentalno zdravlje dece, stvara zavisnost, izaziva socijalnu izolaciju, nasilje na internetu, vršnjačko nasilje, poremećaje koncentracije i ozbiljne probleme u razvoju. Ne možemo gledati kako deca odrastaju pred ekranima umjesto u učionicama, porodici i zajednici. Ako želimo zdravu i uspešnu mladost, moramo je zaštititi", istakao je Dodik u objavi na platformi Iks.

Kako on ističe, ovo nije pitanje politike - nego odgovornosti.

"Republika Srpska mora biti mesto gde deca rastu sigurno, usmereno i bez pritiska digitalnog haosa koji im menja ponašanje, navike i sliku o sebi. Zato pozivam sve društvene aktere da daju podršku i predlože najbolja rešenja. Moramo vratiti autoritet u škole, mir u učionice i sigurno detinjstvo naše dece", naveo je Dodik.

