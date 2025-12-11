OVO JE ĐURO KOJI JE RANJEN U PODGORICI: Hapšen sa ocem, oslobođen otpužbe da je učestvovao u pokušaju ubistva pobratima vođe škaljaraca

Podgoričanin Đuro Vujović ranjen je večeras u pucnjavi u naselju Stara varoš u glavnom gradu Crne Gore, saznaje Kurir.

Zadobio je lakše povrede i prevezen je u Klinički centar.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je oko 20.20 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja u blizini Sahat kule.

"Povrede od vatrenog oružja u predelu ruku zadobio je Đ.V, koji je transportovan u medicinsku ustanovu radi zbrinjavanja. Prema informacijama kojima u ovom momentu raspolažemo, on nije životno ugrožen", piše u saopštenju.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Policijski službenici preduzimaju intenzivne mere i radnje, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, identifikovanja i lociranja lica koje je izvršilo ovo krivično delo i potpunog rasvetljavanja događaja", saopštili su.

Ko je Đuro Vujović?

Đuro Vujović je u javnosti pominjan prvi put 2017. godine kada je uhapšen, zajedno sa svojim ocem Draganom. Stariji Vujović je tada uhapšen jer mu je u kući pronađeno oružje - tri pištolja, skoro 500 komada municije i noževe. Đuro je "pao" pošto je prethodno pobegao iz automobila, gde je policija takođe pronašla oružje.

Đuri Vujoviću je kasnije suđeno za stvaranje kriminalne organizacije sa vođom škaljaraca Igorom Vukotićem, ali su 2020. obojica oslobođeni optužbi da su 2017. pokušali da ubiju Sašu Dukića. Inače, Dukić je tada izjavio da su on i Igor Vukotić "pobratimi".

Autor: Pink.rs