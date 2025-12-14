POZNATO STANJE ČOVEKA ZARAŽENOG GUBOM U HRVATSKOJ: Celo telo mu u flekama, evo da li može doći do epidemije

U Hrvatskoj je zabeležen slučaj lepre, hronične zarazne bolesti, poznate još od biblijskih vremena.

Ovo je prvi takav slučaj u poslednjih 32 godine. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da se radi o stranom radniku iz Nepala, koji već dve godine živi u Hrvatskoj sa porodicom.

Lepra je hronična zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium leprae. Najčešće se prenosi kapljičnim putem, ili dugotrajnim bliskim kontaktom, poput kašljanja ili kijanja, dok je rizik od prenosa u normalnim društvenim kontaktima veoma nizak.

Rizik od prenosa je veoma mali, kako je objasnila šefica Klinike za infektivne bolesti u Kliničko-bolničkom centru Split Mirela Pavičić Ivelja.

Infekcija je potvrđena i dijagnostikovana u toj ustanovi u saradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

- Infekcija pacijenta je dokazana i dijagnostikovana u Kliničkoj bolnici Split u saradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Odmah nakon dijagnoze započeta je odgovarajuća oralna antibiotska terapija, a uključena je i epidemiološka služba koja je pokrenula mere za sprečavanje širenja bolesti. Rizik od prenosa u ovom slučaju je veoma mali - rekla je Pavičić Ivelja za RTL.

Govoreći o simptomima bolesti, istakla je da su oni često nespecifični.

- Promene se najčešće javljaju na koži i nisu uvek lako prepoznatljive. Mogu se pojaviti hiperpigmentacija, bleda područja kože ili nodularne promene. Nije uvek lako odmah posumnjati na lepru, ali ako postoje informacije da osoba dolazi iz područja gde je bolest prisutna, specijalisti za zarazne bolesti svakako obraćaju pažnju na to - dodala je.

- Terapija antibioticima obično traje nekoliko meseci, a kada jednom počne, pacijent više nije zarazan za okolinu - rekla je lekarka.

Retka i izlečiva bolest Lepra (Hansenova bolest) je danas retka i potpuno izlečiva bolest. Nedavno je u Hrvatskoj zabeležen jedan importovani slučaj, u kome je obolela osoba odmah primila propisanu antibiotsku terapiju, a svi bliski kontakti su blagovremeno identifikovani i uključeni u program nadzora ili hemoprofilakse.

Ne postoji pretnja po javno zdravlje niti rizik od prenošenja bolesti tokom normalnog društvenog kontakta ili na širu populaciju, a zdravstveni sistem sprovodi sve potrebne mere u skladu sa epidemiološkom strukom i međunarodnim stručnim smernicama.

Autor: S.M.