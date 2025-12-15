AKTUELNO

DRAMA U HRVATSKOJ: Žena zvala policiju jer je brat zlostavlja, on UMRO tokom intervencije

B. S. (51), koji je prijavljen za porodično nasilje, preminuo je u subotu uveče u Hrvatskoj tokom rutinske policijske intervencije.

Tragedija se dogodila u međimurskom mestu Peklenica, a okolnosti smrti 51-godišnjeg muškarca biće utvrđene detaljnom obdukcijom, potvrdila je Policijska uprava međimurska.

Prema rečima portparola PU međimurske Radovana Gačala, policija je na teren izašla nakon što je sestra preminulog prijavila da je zlostavlja njen godinu dana mlađi brat B.S.

Policajci su zatekli muškarca kako verbalno zlostavlja sestru, a on je s nasilnim ponašanjem nastavio i nakon njihovog dolaska.

Situacija je na mestu događaja brzo eskalirala. Muškarac je počeo da vređa policajce i preti im, a zatim je i fizički nasrnuo na jednog od njih i lakše ga povredio.

Zbog agresivnosti i napada, policijski službenici morali su da primene sredstva prisile, telesnu snagu i vezivanje, javlja Radio105.

U trenutku primene prisile, korpulentnom muškarcu je iznenada pozlilo. Uočivši da mu je zdravstveno stanje narušeno, policajci su odmah prekinuli postupanje, skinuli mu lisice i započeli s reanimacijom.

Ubrzo je stigla i hitna pomoć, ali uprkos naporima lekara, muškarac je preminuo.

Iako je mrtvozornik nakon uviđaja utvrdio da pokojnik nema fizičkih povreda, zbog okolnosti u kojima je smrt nastupila, državni tužilac je naložio sudsku obdukciju. Nezvanični izvori sugerišu da je preminuli muškarac imao ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući sklonost konzumiranju alkohola.

Načelnik PU međimurske je formirao stručni tim koji će standardnom procedurom utvrditi je li postupanje policijskih službenika tokom intervencije bilo u skladu sa zakonom.

Autor: Iva Besarabić

