Policija zaustavila vozila i upalila rotacije za ubijenog kolegu Radenka Bašića

Povodom danas najavljenog izricanja presude zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića, pripadnici Policijskih uprava širom Republike Srpske upalili su rotaciona svetla na svim službenim vozilima u znak solidarnosti.

U Sudu BiH u toku je izricanje prvostepene presude u predmetu Dalibora Railića i drugih za organizovani kriminal. Tužilaštvo je zatražilo da Railiću i Aleksandru Miljatoviću bude izrečena kazna doživotnog zatvora.

Railić se tereti kao nalogodavac, a Miljatović kao neposredni izvršilac, prenosi RTRS.

Podsetimo, Bašić je ubijen u martu 2022. godine, u prijedorskom naselju Pećani, kada je krenuo na posao u Policijsku upravu Prijedor.

Autor: S.M.