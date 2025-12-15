AKTUELNO

Policija zaustavila vozila i upalila rotacije za ubijenog kolegu Radenka Bašića

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Povodom danas najavljenog izricanja presude zbog ubistva načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića, pripadnici Policijskih uprava širom Republike Srpske upalili su rotaciona svetla na svim službenim vozilima u znak solidarnosti.

U Sudu BiH u toku je izricanje prvostepene presude u predmetu Dalibora Railića i drugih za organizovani kriminal. Tužilaštvo je zatražilo da Railiću i Aleksandru Miljatoviću bude izrečena kazna doživotnog zatvora.

Railić se tereti kao nalogodavac, a Miljatović kao neposredni izvršilac, prenosi RTRS.

Podsetimo, Bašić je ubijen u martu 2022. godine, u prijedorskom naselju Pećani, kada je krenuo na posao u Policijsku upravu Prijedor.

Autor: S.M.

