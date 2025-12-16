DEČIJI PSIHIJATAR OSUMNJIČEN DA JE ZLOSTAVLJAO MALOLETNIKE: Horor u Osijeku, majka prepričala jedan od mučnih incidenata

Dečji psihijatar (46) iz Kliničke bolnice Osijek uhapšen je i optužen za niz teških krivičnih dela, uključujući zlostavljanje maloletnih pacijenata i olakšavanje upotrebe droga. Nakon završene krivične istrage, predat je pritvorskom nadzorniku, objavila je policija na svojoj veb stranici.

Psihijatar je osumnjičen, kako saznajemo, da je zlostavljao četiri maloletne devojčice i dve odrasle osobe - devojčicu i dečaka. Priveden je popodne i čeka odluku o pritvoru.

Policija sumnja da je dečji psihijatar zloupotrebljavao svoj položaj u Kliničkoj bolnici Osijek između 2016. i 2019. godine.

Neprimereno dodirivao 4 pacijenta

Prema navodima, neprimereno je razgovarao sa svoja četiri pacijenta, koji su u to vreme bili maloletni, neprimereno ih dodirivao po telu i davao im drogu za konzumiranje.

Istraga je takođe utvrdila da je od 2018. do 2023. godine davao drogu i odraslima, svojim poznanicima, sada 35-godišnjim ženama i muškarcima. Žrtve, kako saznajemo, sada su dale izjave, ili su odlučile da svedoče protiv njega, a tužilaštvo smatra da sada postoji dovoljno dokaza za njegovo krivično gonjenje. Slučaj je stoga tek sada okončan.

Nađena mu droga

Na osnovu naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je juče pretresla kuću, kancelariju i vozila osumnjičenog. Tom prilikom pronađena su i zaplenjena dva računara, mobilni telefon i značajna količina raznih droga. Zaplenjeno je 33 kesice marihuane ukupne težine 213,9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakovanja MDMA u grudvama, amfetamin i špric sa 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Nakon završene istrage, zdravstveni radnik je uhapšen i predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu zbog sledećih krivičnih dela: „Kršenje prava deteta“, „Bludne radnje“, „Omogućavanje upotrebe droga“ i „Neovlašćena proizvodnja i promet droga“.

Telegram izveštava da je reč o lekaru o kome su pisali još sredinom septembra ove godine kada ih je kontaktirala majka šesnaestogodišnjeg dečaka sa autizmom. Ona je 8. jula ove godine podnela prijavu Policijskoj stanici Osijek zbog kršenja prava deteta, optužujući uhapšenog lekara za nehumano postupanje prema njenom maloletnom sinu, pacijentu koji se godinama leči od visokofunkcionalnog oblika autizma, takozvanog Aspergerovog sindroma.

Prema rečima majke šesnaestogodišnjaka i još dva lekara iz iste ustanove, lekar je potom grubo napao bolesnog dečaka, nekoliko puta ga snažno udario po glavi, vređao i omalovažavao. Majka je rekla da to nije bio prvi put.

Majka opisala jezivu scenu

Prvi put, kaže, snažno ga je udario u nos tako da je dečaku šiknula krv. Majka je bila zbunjena, bila je u istoj prostoriji, lekarskoj ordinaciji, kada se to dogodilo. Ona kaže da nije mogla da se uzdrži, već je pokušala da smiri dečaka i obriše krv sa njegovog lica. Iako je bila potpuno zgrožena ponašanjem psihijatra, bila je uplašena i nije ništa rekla.

Dva psihijatra sa kojima je Telegram razgovarao rekla su da je isti lekar fizički napao i njegovu koleginicu, psihijatra, i da je nekoliko puta ošamario u Zavodu. Ona je to prijavila upravi KBC-a, ali su rekli da ne mogu ništa da urade, da nema dokaza i da će njena reč računati protiv njegove, napisao je Telegram.

Na pitanje o navodima, KBC Osijek je za Telegram rekao da je „uprava preduzela sve potrebne mere i da je postupak u toku“. Policija takođe nije želela da pruži više informacija, pozivajući se na zaštitu prava i dobrobiti dece.

Autor: Marija Radić