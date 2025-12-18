DECA HITNO EVAKUISANA IZ ŠKOLA U SRPSKOJ! Islamska država zapretila: Uspostavićemo kalifat, borite se protiv nevjernika gde god ih sretnete

Deca su hitno evakuisana iz više škola širom Republike Srpske, a razlog su dojave o bombama propraćene pretnjama na verskoj osnovi od strane Islamske države.

U više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske stigli su preteći mejlovi o postavljenim eksplozivnim napravama, u toku su kontradiverzioni pregledi.

U pretećem mejlu koje su dobile škole širom Srpske piše da je "Eksploziv postavljen na školskom terenu" i traži se novac kako bi se izbegla eksplozija.

- Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i uticaj evropskih država u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Naš cilj je uspostaviti kalifat u Evropi - objavila je RTRS.

Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju pretnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

U svim gradskim osnovnim školama u Prijedoru, nekim područnim, kao i u jednoj u Novom Gradu nastava je prekinuta, a učenici su pušteni kućama.

Dojave o postavljenim bombama jutros su dobile i škole u Banjaluci, Prnjavoru, Laktašima, Trebinju i Doboju.

Jedna od škola koja je primila ovaj preteći mejl je i Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić" u Banjaluci, a kako kaže direktorka Tatjana Vilendečić za "Nezavisne novine" preduzeli su sve akcije i policija obavlja protivdiverzioni pregled.

- U mejlu piše da je na školskom terenu postavljena eksplozivna naprava, sadržaj je jako ružan, ne bih ga citirala, ali naslonjen je na nacionalnu osnovu, usmeren protiv hrišćanstva generalno. Deca su evakuisana, policija je stigla na lice mesta i obezbeđuje teren, sve objekte u školi - kazala je Vilendečića za banjalučke Nezavisne novine.

Autor: A.A.