UŽAS U OSIJEKU: Dečaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta

Desetogodišnjaku u Osijeku u ruci je eksplodirala petarda, a zbog teških povreda amputirana su mu dva prsta leve ruke, objavila je osječka policija.

Policija je o ovom nesrećnom slučaju obaveštena sinoć u 21.30 sati, ekipa je odmah otišla na mesto nesreće, a istraga o svim okolnostima je u toku, preneo je portal Indeks.

Nakon ovog tragičnog događaja, policija je ponovno uputila apel građanima, podsećajući da pirotehnička sredstva nisu igračke i pozvali su roditelje da ih ne kupuju deci.

Naglašavaju da pirotehnika nije bezopasna, pogotovo kada se nađe u dečjim rukama, jer može da prouzrokuje teške povrede i požare. Upotreba pirotehničkih sredstava je posebno opasna u zatvorenim prostorima i na mestima gdje se okuplja veći broj ljudi.

Policija takođe upozorava roditelje i staratelje da će oni odgovarati za prekršaj ukoliko policija kod deteta mlađeg od 14 godina pronađe zabranjena pirotehnička sredstva ili ako ih koristi.

Zakon je jasan - deca mlađa od 14 godina ne smeju da koriste nikakva pirotehnička sredstva.

Maloletnici stariji od 14 godina smeju da koriste isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1. U tu kategoriju spadaju bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dečje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i slični proizvodi.

Policijski službenici će, u skladu sa zakonskim odredbama, kontinuirano da nadziru prodajna mesta na području cele županije.

Autor: Marija Radić