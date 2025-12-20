Jeziv prizor kod Budve: Telo turskog državljanina pronađeno u provaliji dubokoj 70 metara

Budvanska policija pronašla je vozilo u provaliji kod mesta Stanišići iznad Budve u kome je bilo beživotno telo turskog državljanina Orhana Ordua (32) čiji je nestanak prijavljen 3. decembra.

Nakon što je prijavljen nestanak, službenici budvanske policije su započeli potragu.

Vozilo turskog državljanina je, operativnim aktivnostima, kako je rečeno "Vijestima", locirano u mestu Stanišići u provaliji dubokoj 70 metara.

U vozilu je pronađeno beživotno telo, a identifikacijom je utvrđeno da je reč o turskom državljaninu.

"Vijesti" nezvanično saznaju da je najverovatnije reč o saobraćajnoj nesreći, jer je na toj deonici puta oštra krivina, a pronađeno je i oštećenje bankine u koju je vozilo najverovatnije udarilo i sletelo u ambis.

Autor: Marija Radić