Tuča na benzinskoj pumpi u Banjaluci: Muškarac palicom prebio dvojicu

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka juče, 20. decembra, lišili su slobode lice R.P. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična dela "teška telesna povreda" i "telesna povreda".

Nadležnoj policijskoj stanici 19. decembra oko 23:20 časova prijavljeno je da je lice R. P. na benzinskoj pumpi u Banjaluci, nakon verbalne rasprave, uz upotrebu palice fizički napao dva muškarca iz Banjaluke, nakon čega se udaljilo u nepoznatom pravcu.

Muškarci su zadobili telesne povrede, od kojih je jedan teške telesne povrede te je zbrinut na Univerzitetsko–kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu navedenom je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio policijskim službenicima da preduzmu sve neophodne mere i radnje u vezi sa navedenim krivičnim delima.

Autor: Marija Radić