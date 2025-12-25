AKTUELNO

Region

BRAT IZBO NOŽEM BRATA: Horor u Tuzli

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Jedan muškarac povređen je juče oko 12 sati u Tuzli, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, dežurna služba juče je oko 12 sati primila prijavu Doma zdravlja Tuzla da je u jednom naselju povređen muškarac.

- Izlaskom patrole policije na mesto događaja navodi prijave su potvrđeni, te je upućena uviđajna ekipa OKP PU Tuzla koja je prema uputstvima dežurnog tužioca izvršila uviđaj te se poduzimaju potrebne mere i radnje na dokumentovanju događaja. Povređenom licu je u JZU UKC Tuzla ukazana medicinska pomoć te je otpušten na kućno lečenje - potvrđeno je za „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama, navodno je brat izbo nožem brata.

Autor: D.Bošković

#Brat

#Horor

#Nož

#Tuzla

