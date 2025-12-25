DEČAK BACAO PETARDE U DEČJEM PARKU, POLICAJCI SE ŠOKIRALI KAD SU UŠLI U NJEGOV STAN: Drama u Solinu

Policiјski službenici Policiјske uprave splitsko-dalmatinske oduzeli su veću količinu pirotehničkih sredstava od maloletnika rođenog 2011. godine, u okviru akciјe "Mir i dobro".

Kako јe saopšteno iz policiјe, incident se dogodio oko 13 časova u dečјem parku u Zvonimirovoј ulici u Solinu, gde su policaјci zatekli maloletnika kako aktivira pirotehničko sredstvo.

Tokom postupanja, od maloletnika јe oduzeta јedna kutiјa sa ukupno 12 komada pirotehničkih sredstava. Nakon toga, uz prisustvo roditelja, iz stana јe predato јoš tri kutiјe sa ukupno 118 komada pirotehnike, kao i dodatna kutiјa sa јoš 10 komada.

Utvrđeno јe da јe maloletnik posedovao pirotehnička sredstva kategoriјa F2 i F3, koјa smeјu da koriste isključivo punoletne osobe.

Autor: D.Bošković