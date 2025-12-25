AKTUELNO

Region

HOROR NA CETINJU: Uhapšen muškarac (48) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje dece

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

B. Ć. (48) je uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje maloletnika.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Odeljenje bezbednosti i Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju lišili su B.Ć. slobode zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dva maloletna lica.

- On je u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju na dalju nadležnost - navode u saopštenju.

Policija nije saopštila koliko godina imaju maoleletna lica koja su navodno zlostavljana, niti njihov pol. Takođe, nije saopšteno ni kada se navodni zločin dogodio.

pročitajte još

DRAMA U HODNIKU ZGRADE U ZEMUNU: Posvađala se sa komšinicom, pa potegla nož i isekla je po glavi

Autor: Jovana Nerić

#Cetinje

#Hapšenje

#Pedofil

#Seksualno zlostavljanje

#deca

POVEZANE VESTI

Region

Horor u Crnoj Gori: Godinu dana se*sualno zlostavljao maloletno dete

Hronika

PORODIČNO NASILJE U ZEMUNU: Uhapšen muškarac zbog sumnje da je napao suprugu, pa njenom glavom udarao u zid

Hronika

UHAPŠEN PEDOFIL U SELU KRAJ ČAČKA: Seksualno zlostavljao devojčicu!

Region

Muškarac uhapšen zbog uznemiravanja maloletnice u autobusu: Pobegla od njega, pa alarmirala policiju

Hronika

Užas u Zemunu! Otac pijan i drogiran seksualno zlostavljao maloletnu ćerku

Region

Manijak uhapšen u Podgorici: Dečaka pozivao da krene sa njim, majka odjurila u policiju