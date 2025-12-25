HOROR NA CETINJU: Uhapšen muškarac (48) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje dece

B. Ć. (48) je uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dvoje maloletnika.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, Odeljenje bezbednosti i Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju lišili su B.Ć. slobode zbog sumnje da je seksualno zlostavljao dva maloletna lica.

- On je u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju na dalju nadležnost - navode u saopštenju.

Policija nije saopštila koliko godina imaju maoleletna lica koja su navodno zlostavljana, niti njihov pol. Takođe, nije saopšteno ni kada se navodni zločin dogodio.

Autor: Jovana Nerić