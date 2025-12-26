DALILA PALA U AKCIJI 'KOVERTA' Uhapšena glavna inspektorka prosvete: Dekanu fakulteta nezakonito produžila mandat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su 25. decembra dekana Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhameda Ajanovića, kao i glavnu prosvetnu inspektorku Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović, zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja. Hapšenja su izvršena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u okviru akcije "Koverta“, prenosi Slobodna Dalmacija.



Prema saopštenju Tužilaštva, Ajanović se sumnjiči za krivična dela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, kao i primanja nagrade ili druge koristi radi trgovine uticajem. Hakalović se takođe tereti za zloupotrebu položaja, a istražitelji smatraju da su navedene nezakonite radnje počinili zajednički, kao saizvršioci.

Istraga, osim njih, obuhvata i ministarku za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adnu Mesihović, kao i njenu pomoćnicu Dženitu Viteškić, koje se sumnjiče za nezakonito zapošljavanje u resornom ministarstvu. Obe su uhapšene još u aprilu ove godine, a nakon boravka u pritvoru u junu su puštene da se brane sa slobode, uz mere zabrane kontakta sa svedocima. Policija je tada, po nalogu Tužilaštva i uz odluku Opštinskog suda u Sarajevu, pretresla njihove kancelarije i stanove.



Kako navodi Tužilaštvo KS, istraga je usmerena na niz radnji koje su Ajanović, Hakalović, Mesihović i Viteškić preduzimali s ciljem da Ajanoviću omoguće nezakonito produženje dekanskog mandata. Ajanović je, prema navodima, iskoristio lične veze sa navedenim funkcionerkama kako bi obezbedio izdavanje službenih mišljenja i instrukcija Ministarstva, što mu je omogućilo da bez raspisivanja novog konkursa ostane na čelu fakulteta.

Autor: D.Bošković