AKTUELNO

Region

DALILA PALA U AKCIJI 'KOVERTA' Uhapšena glavna inspektorka prosvete: Dekanu fakulteta nezakonito produžila mandat

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su 25. decembra dekana Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhameda Ajanovića, kao i glavnu prosvetnu inspektorku Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalilu Hakalović, zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlašćenja. Hapšenja su izvršena po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo u okviru akcije "Koverta“, prenosi Slobodna Dalmacija.


Prema saopštenju Tužilaštva, Ajanović se sumnjiči za krivična dela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, kao i primanja nagrade ili druge koristi radi trgovine uticajem. Hakalović se takođe tereti za zloupotrebu položaja, a istražitelji smatraju da su navedene nezakonite radnje počinili zajednički, kao saizvršioci.

Istraga, osim njih, obuhvata i ministarku za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adnu Mesihović, kao i njenu pomoćnicu Dženitu Viteškić, koje se sumnjiče za nezakonito zapošljavanje u resornom ministarstvu. Obe su uhapšene još u aprilu ove godine, a nakon boravka u pritvoru u junu su puštene da se brane sa slobode, uz mere zabrane kontakta sa svedocima. Policija je tada, po nalogu Tužilaštva i uz odluku Opštinskog suda u Sarajevu, pretresla njihove kancelarije i stanove.


Kako navodi Tužilaštvo KS, istraga je usmerena na niz radnji koje su Ajanović, Hakalović, Mesihović i Viteškić preduzimali s ciljem da Ajanoviću omoguće nezakonito produženje dekanskog mandata. Ajanović je, prema navodima, iskoristio lične veze sa navedenim funkcionerkama kako bi obezbedio izdavanje službenih mišljenja i instrukcija Ministarstva, što mu je omogućilo da bez raspisivanja novog konkursa ostane na čelu fakulteta.

Istraga, osim njih, obuhvata i ministarku za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adnu Mesihović, kao i njenu pomoćnicu Dženitu Viteškić, koje se sumnjiče za nezakonito zapošljavanje u resornom ministarstvu. Obe su uhapšene još u aprilu ove godine, a nakon boravka u pritvoru u junu su puštene da se brane sa slobode, uz mere zabrane kontakta sa svedocima. Policija je tada, po nalogu Tužilaštva i uz odluku Opštinskog suda u Sarajevu, pretresla njihove kancelarije i stanove.


Kako navodi Tužilaštvo KS, istraga je usmerena na niz radnji koje su Ajanović, Hakalović, Mesihović i Viteškić preduzimali s ciljem da Ajanoviću omoguće nezakonito produženje dekanskog mandata. Ajanović je, prema navodima, iskoristio lične veze sa navedenim funkcionerkama kako bi obezbedio izdavanje službenih mišljenja i instrukcija Ministarstva, što mu je omogućilo da bez raspisivanja novog konkursa ostane na čelu fakulteta.

Autor: D.Bošković

#Akcija

#DEKAN

#Dalila

#Fakultet

#koverta

POVEZANE VESTI

Region

Policajac BLUDNIČIO NAD MALOLETNIKOM dok ga je masirao: Otkriveni jezivi detalji pedofilije u Sarajevu

Region

HITNO EVAKUISANE TRI SREDNJE ŠKOLE ZBOG DOJAVE O BOMBI!

Region

Opljačkali zlataru na Baščaršiji, odneli i zlato i novac: Tri muškarca uhapšena tokom noći

Region

UŽAS U SARAJEVU Pronađeno telo u parku kod Predsedništva BiH

Region

BOMBA NA DEČIJEM IGRALIŠTU U VOGOŠĆI! Polciija obezbeđuje lice mesta, Bosna i Hercegovina na nogama!

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE U NIŠU: Dva muškarca uhapšena zbog korupcije!