DRAMA U BOTUNU, CG POLICIJA KRENULA U AKCIJU, UHAPŠEN PREDSEDNIK OPŠTINE ZETA! Meštani posedali na zemlju, sa njima Milan Knežević, čuje se 'Uhapsite Zvicera'

Crnogorska policija hapsi meštane Botuna, sela čiji se meštani protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, uhapšen predsednik opštine Zeta Mihailo Asanović.

Predstavnici vlasti Podgorice stigli su rano jutros, oko četiri sata, opremljeni mašinama u Botun kako bi otpočeli radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali su ih meštani sprečili da priđu lokaciji.

Obaviješetena je policija, koja je u međuvremenu i došla.

Nešto posle osam sati, počela su hapšenja građana.

Meštani su štitili telima lidera protesta, predsednika opštine Zeta Mihaila Asanovića, kojeg je policija ipak uhapsila.

Lider DNP Milan Knežević je sa građanima, na zemlji je i poručuje da neće odustati.

Reporteri RTCG javljaju da su scene dramatične i da građani poručuju da neće odustati od blokade gradnje kolektora.

Na kapiji imanja gde je planirana gradnja Komunalnu policiju i predstavnike Vodovoda sačekao je prethodno veći broj meštana, koji su blokirali pristup, a snimci svedoče o ozbiljnim tenzijama, psovkama i uvredama.

Policija je putem razglasa dala rok od pet minuta da se raziđu, što su oni odbili.

Meštani su seli na prostor parcele namenjene za gradnju, pevaju i skandiraju "Ovo je Zeta".

Policija je, kako javlja reporter RTCG, opkolila meštane.

Na terenu su specijalci u punoj opremi.

Meštani su skandirali "Uhapsite Zvicera".

Optužili su potpredsednika Vlade Aleksu Bečića za izdaju.

Policija je potom putem razglasa dala još deset minuta meštanima Botuna da oslobode lokaciju, najavili upotrebu svih zakonom dozvoljenih sredstava.

Prvi kordon policije sastavljen je od pripadnica policije.

Novinari su upozoreni da nije bezbedno da ostanu na lokaciji u Botunu gde se nalaze meštani i policija.

Čelnik DNP Milan Knežević rekao je da je "došlo oko 500 policajca koji će pohapsiti ove građane, ali mi nećemo pružati nikakav otpor".

- Sešćemo na našu zetsku zemlju, pa neka Crna Gora i cela javnost vide da je uhapšeno celo jedno selo zbog toga što se protivilo visokokoruptivnom ugovoru. Ovde je više nego očigledno da je neko uzeo pare i zbog toga građani Botuna treba da budu uhapšeni - rekao je Knežević.

Podvlači da su građani bili spremni za to, a onima koji su izdali nalog poručuje – crn obraz će ostati doveka.

S obzirom na otpor mještana, kako nam je saopšteno, podgorički Vodovod i kanalizacija nije ni imao izbora sem da inormišu policiju o tim dešavanjima i zatraže da dođu u Botun.

Knežević je ranije izjavio da su sve policijske snage u zemlji krenule na jedno malo zetsko selo.

- Sve policijske snage u državi krenule na jedno malo zetsko selo. Ostavite bar vučjake da čuvaju kamp - naveo je Knežević na društvenim mrežama.

Podgorički gradonačelnik Saša Mujović za RTV Podgorica ranije je poručio da su poruke koje su stigle iz Evropske unije jasne – početak gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne može se dodatno odlagati, niti je moguća izmena lokacije.

Autor: Pink.rs