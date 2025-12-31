Roditelji, oprez! Dete mlađe od 14 godina završilo u bolnici zbog korišćenja pirotehnike

Dete mlađe od 14 godina teško je povređeno na području Križevaca u utorak prilikom korišćenja pirotehnike, saopštili su u sredu iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Dete je zadobilo povredu ruke i zadržano je na lečenju u bolnici, a policija sprovodi kriminalističku istragu. Uprkos kontinuiranim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije, i dalje se beleže slučajevi neodgovornog korišćenja pirotehnike, čime se ugrožavaju bezbednost i zdravlje građana, ističu iz policije.

Policija apeluje na roditelje

Ovo je prvi događaj u ovoj godini u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je dete povređeno pirotehnikom, a iz Policijske uprave još jednom apeluju na građane, pre svega na roditelje, da odgovornim ponašanjem prema deci doprinesu njihovoj bezbednosti.

Roditeljima se upućuje poziv da deci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode računa o njihovoj sigurnosti i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva, jer ona mogu trajno narušiti njihovo zdravlje.

„Razgovarajte sa decom i ukažite im na moguće štetne posledice, te sopstvenim primerom pokažite da se praznici mogu proslaviti i bez pirotehnike“, poručuju iz policije.

Autor: S.M.