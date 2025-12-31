HOROR: Psi lutalice napali devojku (20), IZUJEDALI JE PO CELOM TELU! Jedva se izvukla

I pored naloga za zbrinjavanje pasa lutalica koji je izdala komunalna inspekcija prošle godine, problem nije rešen.

Meštani upozoravaju da je mogućnost ozbiljnijih incidenata velika, posebno zbog blizine lokalnog puta kojim se kreću i deca.

U mestu Donja Špionica kod Srebrenika dogodio se novi napad pasa lutalica, u kojem je povređena dvadesetogodišnja devojka. Incident se desio u krugu firme „Spektomont“, gde se, prema tvrdnjama meštana, već duže vreme nalazi veći broj pasa koji se slobodno kreću bez ikakvog nadzora.

Devojka je zadobila više povreda na rukama i nogama dok se pokušavala odbraniti od nekoliko pasa koji su je napali. Nakon napada ukazana joj je medicinska pomoć. Meštani sela u Bosni ističu da ovo nije prvi incident na tom lokalitetu i upozoravaju da situacija izmiče kontroli.

Jedva se izvukla nakon napada

"Ovo nije prvi put. I deca i odrasli su ranije napadani. Plašimo se da bi sledeći put neko mogao da nastrada. Ja sam odrasla osoba i jedva sam se izvukla, šta bi se dogodilo da su umesto mene napali dete?“, izjavila je napadnuta devojka.

Nalog izdat, ali bez efekta

Građani navode da problem sa psima lutalicama prijavljuju već mesecima. Komunalna inspekcija Grada Srebrenika je još 24. oktobra prošle godine izdala nalog JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Srebrenik za zbrinjavanje i stavljanje pod nadzor pasa lutalica u Donjoj Špionici, o čemu postoji i zvanični dopis.

Uprkos tome, kako tvrde meštani, psi se i dalje nalaze na istom mestu i predstavljaju stalnu opasnost za prolaznike.

"Rečeno nam je da zbog velikog obima posla nemaju vremena da izađu na teren. Dva meseca niko ništa nije preduzeo, a sada je napadnuta mlada žena“, navode meštani, dodajući da posebno strahuju za bezbednost dece koja svakodnevno koriste lokalni put.

Neformalni azil bez kontrole

Prema tvrdnjama građana, prostor firme se koristi kao svojevrsni neformalni azil za pse lutalice, bez kontrole, nadzora i odgovornosti nadležnih službi. Meštani upozoravaju da bi, ukoliko se hitno ne reaguje, moglo doći do mnogo težih posledica.

Građani zahtevaju hitnu intervenciju nadležnih institucija i najavljuju nove prijave ukoliko se situacija ne reši. Iz JP „Veterinarska stanica“ i gradske inspekcije do sada se nisu oglasili povodom ovih navoda.

Autor: S.M.